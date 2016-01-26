Барнаул, 26 января, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации Краснощековского района Сергея Теплова уличили во взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сегодня, 26 января, проинформировало СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

телекомпания «Наши новости» Получение взятки в 200 тыс. рублей послужило поводом для взятия под стражу заместителя главы администрации Краснощековского района

По данным следствия, взятку в размере 200 тыс. рублей муниципальный чиновник получил 12 января 2016 года от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку. Мзда предназначалась за решение вопроса «о целесообразности финансирования работ по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд», — говорится в пресс-релизе следственного управления. Однако, как выяснили корреспонденты телепроекта «Наши новости» («НН»), речь идет о контракте по реконструкции водопровода на более чем 26 миллионов, который достался конкретной компании.

История с Краснощёковским водопроводом приобрела оттенок скандальности еще в сентябре прошлого года, — информируют «Наши новости». Тогда алтайские СМИ получили письмо за подписью Валерия Породина — директора компании «Строй-Сервис», выигравшей упомянутый тендер.

«В письме говорилось, что связанная с депутатом краевого заксобрания Романом Трепаковым компания пыталась заставить Породина отказаться от краснощёковского контракта. Сам Трепаков в интервью «Нашим новостям» пояснил: результаты тендера он пытался оспорить в уполномоченных органах, так как компания Породина, говорит депутат, получила заказ незаконно. А именно — сфальсифицировала портфолио», — отмечает в телесюжете корреспондент «НН» Василий Морозов.

По данным «НН», иск Трепакова в арбитражный суд результата не принёс: правоохранители решили дождаться возможных претензий к администрации от следственных органов.

«Резонанс стих, дело осталось без движения — до начала января. Когда следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы района Сергея Теплова, и именно за тендер по водопроводу, подозрения в незаконности контракта приобрели под собой основания, впрочем, пока тоже недоказанные», — отмечается в сюжете «НН».