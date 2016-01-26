Санкт-Петербург, 26 января, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник просит высокопоставленных чиновников инициировать вопрос о предоставлении крановщице Тамаре Пастуховой российского гражданства, сообщает сегодня 26 января, корреспондент ИА REGNUM.

mintrans.ru Тамара Пастухова

Женщина, рискуя жизнью, спасла троих рабочих во время пожара на строительной площадке Западного скоростного диаметра в Петербурге. Сама она является гражданкой Украины и приехала из Донецка.

Обращение парламентария направлено министру транспорта РФ Максиму Соколову и губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Резник предлагает им попросить президента Владимира Путина о российском паспорте для Пастуховой.

Ранее сегодня глава УФМС по Петербургу и Ленобласти Елена Дунаева, отвечая на вопросы журналистов о возможности предоставления гражданства Пастуховой, пояснила, что «есть особый порядок, когда через указ президента граждане получают гражданство Российской Федерации».

«В данном случае, будет ли глава субъекта или какого-то министерства или ведомства ходатайствовать о том, чтобы такой вопрос рассмотреть, я не знаю. У нас есть соответствующий порядок, и исключений для граждан, совершающих такой благородный поступок, не предусмотрено», — сказала Елена Дунаева.

Пожар при строительстве вантового моста ЗСД через Петровский фарватер в Петербурге произошел 19 января. Жертв удалось избежать благодаря действиям машиниста башенного крана ООО «ВКТ» Тамары Пастуховой, которая спасла нескольких рабочих. Она спустила их в люльке на землю, сама попав в огненную ловушку. Ее эвакуировали спасатели.

22 января министр транспорта Максим Соколов за проявленные мужество и героизм при спасении людей во время пожара отметил Тамару Пастухову знаком «Почетный дорожник России».

Тамара Пастухова родилась в 1951 году в Уфе, но многие годы жила под Донецком, несколько лет работает в Петербурге. По данным СМИ, в настоящее время она имеет только вид на жительство. Рабочий стаж Пастуховой — 46 лет. У нее четверо детей и восемь внуков. Ее зять и внук тоже работают крановщиками.