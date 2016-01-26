Депутат просит Минтранс и Смольный о гражданстве для крановщицы Пастуховой
Санкт-Петербург, 26 января, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник просит высокопоставленных чиновников инициировать вопрос о предоставлении крановщице Тамаре Пастуховой российского гражданства, сообщает сегодня 26 января, корреспондент ИА REGNUM.
Женщина, рискуя жизнью, спасла троих рабочих во время пожара на строительной площадке Западного скоростного диаметра в Петербурге. Сама она является гражданкой Украины и приехала из Донецка.
Обращение парламентария направлено министру транспорта РФ Максиму Соколову и губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Резник предлагает им попросить президента Владимира Путина о российском паспорте для Пастуховой.
Ранее сегодня глава УФМС по Петербургу и Ленобласти Елена Дунаева, отвечая на вопросы журналистов о возможности предоставления гражданства Пастуховой, пояснила, что «есть особый порядок, когда через указ президента граждане получают гражданство Российской Федерации».
«В данном случае, будет ли глава субъекта или какого-то министерства или ведомства ходатайствовать о том, чтобы такой вопрос рассмотреть, я не знаю. У нас есть соответствующий порядок, и исключений для граждан, совершающих такой благородный поступок, не предусмотрено», — сказала Елена Дунаева.
Пожар при строительстве вантового моста ЗСД через Петровский фарватер в Петербурге произошел 19 января. Жертв удалось избежать благодаря действиям машиниста башенного крана ООО «ВКТ» Тамары Пастуховой, которая спасла нескольких рабочих. Она спустила их в люльке на землю, сама попав в огненную ловушку. Ее эвакуировали спасатели.
22 января министр транспорта Максим Соколов за проявленные мужество и героизм при спасении людей во время пожара отметил Тамару Пастухову знаком «Почетный дорожник России».
Тамара Пастухова родилась в 1951 году в Уфе, но многие годы жила под Донецком, несколько лет работает в Петербурге. По данным СМИ, в настоящее время она имеет только вид на жительство. Рабочий стаж Пастуховой — 46 лет. У нее четверо детей и восемь внуков. Ее зять и внук тоже работают крановщиками.