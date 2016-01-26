Мельбурн, Австралия, 26 января, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Сегодня на Открытом чемпионате Австралии одиночники играли первые четвертьфиналы, и все матчи закончились в соответствии с посевом.

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Агнешка Радванска (Польша) [4] — Карла Суарес-Наварро (Испания) [10]

(Польша) [4] — Карла Суарес-Наварро (Испания) [10] Серена Вильямс (США) [1] — Мария Шарапова (Россия) [5]

(США) [1] — Мария Шарапова (Россия) [5] Роджер Федерер (Швейцария) [3] — Томаш Бердых (Чехия) [6]

(Швейцария) [3] — Томаш Бердых (Чехия) [6] Новак Джокович (Сербия) [1] — Кеи Нишикори (Япония) [7]

Завтра в одиночных разрядах будут играться оставшиеся четыре четвертьфинала, два у мужчин и два уженщин: Ангелик Кербер сыграет с Викторией Азаренкой, Джоанна Конта с Чжэн Шуай, Давид Феррер встретится с Энди Марреем, а Гаэль Монфис с Милошем Раоничем.