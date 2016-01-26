Чебоксары, 26 января, 2016, 16:37 — ИА Регнум.



В Чувашии растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, за период с 15 по 21 января 2016 года зарегистрировано 5661 случай заболевания, что в 1,8 раза выше уровня предыдущей недели (с 8 по 14 января).

Почти 63% заболевших — дети до 14 лет. Показатель заболеваемости составил 457,2 на 100 тыс. населения. Чаще всего болеют в Новочебоксарске (788,6 случаев на 100 тыс. населения, рост за неделю в 1,5 раза) и Чебоксарах (718,5, рост в 1,9 раза).

Во всех возрастных группах и в целом по республике уровни заболеваемости не превышали недельные эпидемические пороги. По республике заболеваемость была ниже эпидемического порога на 34%, среди школьников 7−14 лет — в 2,4 раза.

За неделю свиным гриппом заболели ещё 12 человек. Всего с начала 2016 года грипп А/H1N1/2009 лабораторно подтверждён у 17 больных.

«Пока мы удерживаем ситуацию благодаря иммунизации. В этом году мы привили каждого третьего жителя Чувашской Республики. В основном, это дети, декретированные группы населения и пенсионеры. В состав вакцины этого года вошел штамм гриппа A (H1N1)2009 — того самого пандемического вируса, который очень опасен осложнениями, — сообщила министр здравоохранения республики Алла Самойлова. — Если в целом по стране из средств массовой информации мы слышим, что грипп A (H1N1)2009 составляет порядка 30−40% случаев от общего количества заболевших лиц, то у нас из числа обследованных на возбудителей гриппа данный вирус зарегистрирован только у 5% заболевших, это 17 человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов уже преодолён эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Власти Москвы объявили 26 января о начале эпидемии гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости превысил расчетную эпидемическую пороговую величину на 37,8%. В связи с этим в организациях и на объектах города с 26 января введён карантин