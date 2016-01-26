Великий Новгород, 26 января, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Новым пресс-секретарём губернатора Новгородской области Сергея Митина стала журналист программы «Вести-Великий Новгород» ГТРК «Славия» (филиал ВГТРК) Елена Пилосова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона написал сегодня, 26 января, в своём блоге.

mitinsg.livejournal.com Елена Пилосова

Елена Пилосова приступила к работе с 25 января. «На должность она назначена по результатам конкурса. Всего на место пресс-секретаря претендовало пять человек, в их числе были и иногородние кандидаты», — сообщается в блоге Сергея Митина.

До этого, в течение почти четырёх лет, пресс-секретаря у новгородского губернатора не было, эти функции выполнял отдел пресс-службы губернатора (входит в комитет по взаимодействию со СМИ), который возглавляла Марина Голубева.

Ранее губернатор сообщал журналистам, что комитет правительства Новгородской области по взаимодействию со СМИ будет реорганизован, его функции полностью перейдут областному холдингу государственных СМИ — «Агентству информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК»). По данным ИА REGNUM, реорганизация завершится в марте, для специалистов комитета в ОГАУ «АИК» создают новый отдел — по работе с госорганами власти.

Напомним, ранее в должности пресс-секретаря губернатора Новгородской области работали Татьяна Филиппова (в 2007—2009 годах), Борис Островский (в 2009—2011 годах), Алексей Хатунцев (в 2011—2012 годах).