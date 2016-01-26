Калужский cобственник сельхозземли забыл о ней на три года
Калуга, 26 января, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В ходе проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 32 га, расположенных в районе деревни Маковцы Дзержинского района Калужской области, установлено неиспользование собственником земельных участков для сельскохозяйственного производства более трех лет подряд.
Как сообщили 26 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном Управлении Россельхознадзора, по итогам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В случае его невыполнения материалы дела будут направлены в исполнительный орган по Калужской области для рассмотрения и принятия решения о принудительном прекращении права собственности на данные земельные участки.
Также правообладатель земельных участков вызван в Управление Россельхознадзора для составления протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ.
Между тем, президент России Владимир Путин ждет от Госдумы принятия закона об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения у нерадивых собственников. «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат», — отметил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. «Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению и продавать их на аукционах тем, кто хочет и может возделывать их», — сказал Путин.
«Прошу правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты нормативных актов, а депутатов Государственной Думы и всех членов Федерального Собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года, и в осеннюю сессию следующего года принять соответствующий закон», — обратился президент к парламентариям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский за свою ферму и 3 тыс. личных гектаров земли в Калужской области получил из региональной казны немалую сумму денег. В 1997 году кинорежиссер супругой практически даром приобрели землю в Мещовском районе Калужской области. Тогда Кончаловский заявил о намерении разводить элитные породы крупного рогатого скота для фирмы «Азбука вкуса», созданной его женой актрисой Юлией Высоцкой. Однако агробизнес у кинодеятеля не сладился. Вначале Кончаловский планировал продать свою ферму за 66 миллионов рублей, но сделка с подмосковным агрохолдингом сорвалась. В результате хозяйство вместе с землей предложили выкупить самой Калужской области. И, хотя первоначально оценщик земли в Калужской области заявил, что участок Кончаловского может стоить около 30 млн рублей, режиссеру удалось договориться с калужскими властями о продаже фермы и земли по более высокой цене. В итоге землю сельхозназначения правительству Калужской области пришлось выкупать почти за 50 млн рублей. За эти деньги область могла бы построить физкультурно-оздоровительный комплекс или детский сад.