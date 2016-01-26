Калуга, 26 января, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В ходе проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 32 га, расположенных в районе деревни Маковцы Дзержинского района Калужской области, установлено неиспользование собственником земельных участков для сельскохозяйственного производства более трех лет подряд.

rsn.kaluga.ru Собственником не используются земли сельхозназначения

Как сообщили 26 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном Управлении Россельхознадзора, по итогам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В случае его невыполнения материалы дела будут направлены в исполнительный орган по Калужской области для рассмотрения и принятия решения о принудительном прекращении права собственности на данные земельные участки.

Также правообладатель земельных участков вызван в Управление Россельхознадзора для составления протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ.

Между тем, президент России Владимир Путин ждет от Госдумы принятия закона об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения у нерадивых собственников. «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат», — отметил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. «Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению и продавать их на аукционах тем, кто хочет и может возделывать их», — сказал Путин.

«Прошу правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты нормативных актов, а депутатов Государственной Думы и всех членов Федерального Собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года, и в осеннюю сессию следующего года принять соответствующий закон», — обратился президент к парламентариям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский за свою ферму и 3 тыс. личных гектаров земли в Калужской области получил из региональной казны немалую сумму денег. В 1997 году кинорежиссер супругой практически даром приобрели землю в Мещовском районе Калужской области. Тогда Кончаловский заявил о намерении разводить элитные породы крупного рогатого скота для фирмы «Азбука вкуса», созданной его женой актрисой Юлией Высоцкой. Однако агробизнес у кинодеятеля не сладился. Вначале Кончаловский планировал продать свою ферму за 66 миллионов рублей, но сделка с подмосковным агрохолдингом сорвалась. В результате хозяйство вместе с землей предложили выкупить самой Калужской области. И, хотя первоначально оценщик земли в Калужской области заявил, что участок Кончаловского может стоить около 30 млн рублей, режиссеру удалось договориться с калужскими властями о продаже фермы и земли по более высокой цене. В итоге землю сельхозназначения правительству Калужской области пришлось выкупать почти за 50 млн рублей. За эти деньги область могла бы построить физкультурно-оздоровительный комплекс или детский сад.