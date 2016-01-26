Пекин, 26 января, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Zotye намерен завоевать автомобильный рынок Китая, выпустив сразу 4 модели кроссоверов. К концу 2016 г. на дорогах КНР появятся Zotye T600, T600S, T700 и T300.

car.cari.com Zotye T700

Первыми поступят в продажу модели T600 и T600S. Дизайн Zotye T600, заимствованный у последнего поколения американских внедорожников Jeep, будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем. Что касается T600S, то автомобиль внешне практически не отличим от T600, однако в нем установлен более мощный двигатель и осуществлен ряд доработок ходовой части, пишет «Тайпин цичэ».

Наибольший резонанс вызвала другая новинка от Zotye — кроссовер T700. Дизайн нового кроссовера Zotye практически полностью скопирован с немецкого кроссовера Porsche Macan. Китайские специалисты позаимствовали у немцев не только внешний дизайн, но и полностью скопировали интерьер автомобиля. Продажи Zotye T700 начнутся уже в четвертом квартале 2016 г.

Последней новинкой от китайского производителя стала модель T300, премьера которой состоится в апреле 2016 г. на автосалоне в Пекине. Zotye старательно скрывает все характеристики нового кроссовера. Фотошпионам из Китая пока также не удалось «поймать» эту новинку от Zotye.