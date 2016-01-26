Вашингтон, 26 января, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Космическое агентство NASA на своем официальном сайте опубликовало уникальную фотографию спутника Сатурна, сделанную аппаратом Cassini в сентябре 2015 года. На снимке запечатлен Энцелад, который из-за освещения Солнцем был похож на Луну.

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Кроме того, на фото видны морщинистая поверхность ледяного объекта, а также заметны вулканические бассейны и яркие нагорья.

Отмечается, что в момент съемки спутник находился на расстоянии примерно 129 тыс. километров. Масштаб изображения составляет 772 метра на пиксель.

Зонд Cassini, который является совместным проектом NASA, Европейского и Итальянского космических агентств, был запущен в 1997 году и достиг орбиты Сатурна в июле 2004 года.