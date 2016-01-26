Москва, 26 января, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Защищая станцию метро «Войковская» от переименования мы добиваемся не только того, чтобы вопрос о переименовании был снят. «Мы требуем того чтобы на переименования был введен мораторий, потому что не время сейчас воевать друг с другом», — заявили на пресс-конференции «Анатомия «антивойковской кампании»: москвичи отвергают ложь «десоветизаторов» о Петре Войкове» активисты движения «Суть времени», сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM.

Суть времени | eot.su Активисты Московского отделения СВ

«Мифы, что называется, всех достали. Это, между прочим, роняет достоинство историков, просто культурных образованных людей. Невозможно наполнять головы наших соотечественников мифами и считать, что это приведет к какому-то добру — не приведет. Поэтому нам нужно разобраться с цифрами, которые безумно изолганы, нам нужно сойтись на этой площадке серьезного разговора о серьезных трагических вещах, которые происходили в нашей истории с людьми разных политических убеждений. Мы в этом абсолютно уверены. Мы уверены, что здравый смысл и желание блага для своей страны и для сегодняшнего общества намного выше, и должно победить в наших людях желание сиюминутного политического торжества», — заявила член Политсовета движения Мария Мамиконян.

Ситуация вокруг станции «Войковская» вызвала бурную дискуссию в обществе. Часть монархически настроенных граждан, собрав 6 тыс. подписей, инициировали электронный референдум за переименование станции на портале «Активный Гражданин» (АГ). В ответ на эти действия активисты московского отделения движения «Суть времени» начали свой сбор подписей и наблюдение за ходом голосования на АГ. Пока шло электронное голосование, активисты проводили ежедневные пикеты рядом со станцией метро «Войковская». В результате было собрано 10 тыс. подписей за сохранение исторических названий.

«Местные жители очень активно включились в процесс, сами собирали подписи по домам и приносили нам. Мы им очень благодарны. Они должны видеть, что их труд не пропал: вот эти 10 тыс. подписей, мы их в ближайшее время подадим в мэрию. Также по результатам сбора подписей мы написали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину», — рассказал один из координаторов протеста Николай Юрченко.

Также активисты сообщили, что ввиду того, что электронные голосования очень легко подделать, они сразу же начали пристально следить за ходом голосования на АГ. Поскольку там постоянно выводились цифры, то их считывали и выводили в графики. В результате наблюдений явные накрутки на АГ обнаружены не были.

Сторонники переименования, убедившись, что голосование не в их пользу, заявляли, что цифры не меняются. Напротив, на графиках отчетливо видно, как они менялись. Это было особенно заметно по всплескам активности после агитационных материалов, выходящих на телевидении. Стоит добавить, что в соответствии с жалобами пользователей менялся сайт АГ.

Самое же интересное началось тогда, когда борцы за переименование выяснили, что 56% граждан, в основном москвичи и какая-то часть иногородних, высказались против переименования, и это несмотря на своеобразный подбор экспертов и их высказываний на странице голосования.

«И тогда десоветизаторы впервые пустили в ход «тяжелую артиллерию» в лице Дмитрия Киселева, который в передаче «Вести недели» воспроизвел самые разнузданные фальшивки об убийстве царской семьи», — уточнил другой координатор протеста Владимир Переборенко.

Не менее интересна и судьба другого опроса. Усомнившись в результатах голосования на АГ, свой проект запустили на сайте Russia Today. В отличии от АГ, где есть определенные ограничения, не позволяющие одному лицу голосовать несколько раз, здесь подобных ограничений не было. Результаты оказались ожидаемыми: 59% проголосовали против переименования и лишь 29% — за. После чего голосование было убрано «с глаз долой» и с главной страницы.

Не остановившись на достигнутом, инициаторы переименования постарались организовать мобилизацию в социальных сетях. Активисты «Сути времени» отследили группы, которые занимались координацией голосования. Но особо «отличился» сайт фонда «Возвращение», где прямо заявлялось, что голосовать можно и нужно не единожды и со всех своих мобильных устройств. И особо подчеркивалось, что на результаты потом будут ссылаться.

«Интересно кто будет ссылаться? Юрий Бондаренко не в первый раз об этом говорит, он, в частности, писал в своем Twitter, что в 2015 году станция «Войковская» будет обязательно переименована», — подчеркнул Юрченко.

В интернете активистами также были найдены площадки, где русские антикоммунисты обращались с просьбами к украинским антикоммунистам помочь в накрутке результатов, которые из цензурных соображений мы цитировать не будем.

В заключение Николай Юрченко рассказал, что все результаты исследования доступны в группе: «За Войкова».

На пресс-конференции еще раз напомнили о том, что все обвинения советского дипломата Петра Войкова, погибшего при исполнении своих обязанностей, строятся на домыслах, откровенных фальшивках и художественной литературе.

По словам Переборенко, в числе откровенных фальшивок — это, конечно же, «мемуары» дипломата-невозвращенца (а по-простому — перебежчика) Григория Беседовского «На путях к термидору». Который как нельзя лучше сам охарактеризовал свою деятельность в письме польскому советологу Рышарду Враге: «Что касается меня, сэр, я пишу книги для идиотов». Художественная литературу представляет повесть Б.И.Бочкарева, которую маститые историки из Института Российской Истории РАН почему-то назвали документальной.

К разряду домыслов можно смело отнести справку, созданную и растиражированную сотрудниками ИРИ РАН Игорем Курляндским и Вячеславом Лобановым. Которая, опять же, практически целиком базируется на «мемуарах» Григория Беседовского. И это далеко не полный список «исторических» документов, на который ссылаются обличители Петра Войкова.

«Тема «Войковской» всегда поднимается в связи с болезненной для «белых» темой убийства семьи Романовых. В обществе есть силы, которые явно не хотят примирения «красных» и «белых». Так, патриарх, выступая на открытии выставки «От великих потрясений к великой Победе», заявил, что было бы хорошо оценивать исторических деятелей честно, видеть как негативные стороны их деятельности, так и достижения, которые были при них осуществлены. Но, к сожалению, как только вот такие робкие шаги появляются, рядом с ними обязательно возникает какая-нибудь группа граждан, которая хочет, наоборот, обострить взаимоотношения», — подвел итог Владимир Переборенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о переименовании станции метро «Войковская» обсуждают последние 25 лет. Инициаторами смены названия стали Российский императорский дом и потомки Романовых. На протяжении всего этого времени инициатива не находила поддержки ни у предыдущего руководства города, ни у федеральной власти. В этот раз власти Москвы отдали решение вопроса на откуп горожанам, организовав интернет-голосование.