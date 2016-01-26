Киев, 26 января, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Россия в перспективе может применить против Украины ракеты, несущие ядерный заряд, заявил в своем обращении секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

А. Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Когда смотришь на те события, которые происходят в Сирии, когда российская авиация использует ракеты — которые, кстати, были на Украине ‑ и полторы тысячи таких ракет, которые могли нести не только ядерный боезаряд, но и обычный боезаряд — сегодня используются против Сирии, и могут Россией, зная злобу и жестокость этой страны, могут использоваться и против нас. Это то оружие, которое мы отдали в соответствии с Будапештским меморандумом», — сказал Турчинов.

Турчинов напомнил, что именно в соответствии с Будапештским меморандумом Украина отказалась от ядерного оружия. А РФ, США и Великобритания в обмен обещали гарантировать территориальную целостность Украины.

При этом секретарь СНБО Украины в очередной раз обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума.

«Кроме вранья и провокаций, я в последнее время заявлений от руководства России не слышал, в том числе и то, что касается не просто невыполнения Будапештского меморандума, подписантом которого она была, а наоборот, действия РФ фактически и есть прямым противоречием тем решениям, которые были зафиксированы в Будапештском меморандуме. Когда США, Великобритания и Россия стали гарантами территориальной целостности и независимости Украины, когда тогдашнее руководство Украины отказалось от ядерного потенциала», — сказал Турчинов.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не нарушала условий Будапештского меморандума относительно Украины.

«Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили. Будапештский меморандум включает одно единственное обязательство — не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала», — сказал Лавров журналистам.