Москва, 26 января, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший» достанется голливудскому актёру Леонардо Ди Каприо, считает председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. О том, что «Оскар» достанется Ди Каприо, Михалков сообщил журналистам сегодня, 26 января, передаёт «РенТВ».

Цитата из к/ф «Дорога перемен». Реж. Сэм Мендес. 2008. США Леонардо Ди Каприо

«Наверное, он получит. Сколько можно уже?» — сказал Михалков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вестерн-триллер «Выживший» (The Revenant) Алехандро Гонсалеса Иньярриту стал самым кассовым фильмом в Мексики в прошедшие выходные 23 и 24 января.

Фильм собрал более 89 млн. песо ($4,8 млн). Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Уилл Поултер и Донал Глисон.