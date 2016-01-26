Киев, 26 января, 2016, 15:05 — ИА Регнум. За инициативой премьер-министра Украины Арсения Яценюка провести референдум по новому проекту Конституции страны в части полномочий Донбасса может стоять желание шантажировать президента Украины Петра Порошенко, пишут украинские «Вести».

А. Горбаруков ИА REGNUM

Что это, согласованный с Администрацией президента демарш, призванный оттянуть голосование, или противостояние по линии «президент — премьер», задается вопросом автор статьи. По его мнению, заявление Яценюка выгодно оттеняет его — «патриота» — на фоне «приспособленца"-президента, одобрившего Минск-2.

По мнению политологов, это хорошо разыгранный шантаж президента. Премьер-министр показывает главе государства, что, «в отличие от голосования 31 августа, голосов НФ у него уже нет», считает политэксперт Руслан Бортник.

Реакция на заявление Яценюка не заставила себя ждать, пишет издание. Идею уже одобрили Юлия Тимошенко и Олег Ляшко (он анонсировал референдум на март).

Для принятия поправок к Конституции потребуется 300 голосов — конституционное большинство, которого сейчас в Раде не набирается. Против поправок выступили депутаты от фракций «Самопомощь» и «Батькивщина», а также несколько десятков законодателей Блока Петра Порошенко.