Красногорск, 26 января, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка скончалась в одной из больниц подмосковного Подольска от последствий гриппа. Как полагают врачи, смерть наступила из-за запущенного течения болезни, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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«Родители обратились не в поликлинику, а сразу в стационар. Были жалобы на боли в животе и рвоту. Анализы показали грипп штамма Н1/N1. Врачи как могли, боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось. Болезнь была слишком запущена. При гриппе этого типа необратимые изменения легких, почек и других внутренних органов при отсутствии лечения наступают уже на второй-третий день болезни», — заявила главврач больницы №2 Подольска Анастасия Савина.

Как отмечается, родители доставили девочку в больницу лишь на пятый день болезни.

Напомним, за неделю с 16 по 22 января на территории Московской области зарегистрировано 64 360 случаев заболеваний ОРВИ и 122 случая гриппа. В 28 муниципалитетах отмечается превышение недельного порогового уровня заболеваемости. Врачи рекомендуют гражданам при первых признаках заболевания остаться дома и вызвать врача.