Киев, 26 января, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Правительство Арсения Яценюка должно отчитаться об итогах своей деятельности до 5 февраля, если же нет — Рада может отправить нынешний Кабмин в отставку. Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Юрий Луценко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Действующее украинское законодательство предусматривает обязательный отчет правительства по окончании календарного года через 45 дней. Он должен пройти до 5 февраля», — сказал Луценко.

Если правительство не выступит с отчетом, его могут отправить в отставку

«Закон предусматривает не только обязательный отчет правительства, но и возможность поднять в парламенте по инициативе не менее чем 150 депутатов вопрос об ответственности правительства. Надеюсь, до этого не дойдет», — отметил политик.

Луценко отметил, что требование об отчете правительства Яценюка будет подниматься на заседании Совета коалиции.

«Мы вместе с «Батькивщиной» соберем всех руководителей фракций и формализируем свое решение обращением к правительству с требованием выполнить закон и отчитаться о работе в 2015 году Кабинета министров Украины. Речь идет не о войне с премьером, но фракция «БПП» больше всего ценит результат. Результатом прошлого года было сложное, но плодотворное сотрудничество с правительством. Мы приняли изменения в налоги и бюджет, что является основой стабильности и восстановления экономического роста. Мы просто хотим отделить черных и белых овец в стаде Кабмина», — сказал соратник Порошенко.

При этом депутат признал, что после отчета велика вероятность смены правительства или, по крайней мере, точечных кадровых изменений в нем.

«Отчет, анализ деятельности, смена правительства, смена исполнителей и дальнейшее проведение реформ на Украине», — сказал депутат.

В свою очередь, в «Народном фронте» Яценюка заявили о готовности главы правительства выступить с отчетом в парламенте. Но лишь при условии, если коалиция отчитается о выполнении коалиционного соглашения

«Премьер-министр и правительство готовы в который раз прийти и отчитаться перед парламентом. Но отчитаться должны и все министры правительства и коалиция на предмет соблюдения коалиционного соглашения и поддержки правительства», — сказал глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Напомним, в декабре прошлого года правительство Яценюка так и не выступило с отчетом о годе своей работы. Тогда поводом для переноса отчета стал конфликт между премьер-министром Арсением Яценюком и депутатом от «Блока Петра Порошенко» Олегом Барной, который силой пытался вынести с трибуны главу правительства.

Сам премьер-министр неоднократно критиковал парламент и коалицию за отказ от принятия правительственных законов, а также предлагал принять новое коалиционное соглашение. В то же время в украинских СМИ обсуждают возможность замены Арсения Яценюка на главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.