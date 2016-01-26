Севастополь, 26 января, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, который сегодня, 26 января, подал заявление об отставке, прокомментировал решение губернатора Сергея Меняйло не выступать сегодня перед депутатами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Севастополь. Площадь имени Ф. Ф. Ушакова. Открытка СССР

«С чего понадобился новый регламент? Чем не подходит прежний? У меня сложилось впечатление, что губернатор малодушничает. Требование заранее предоставить вопросы депутатов не лезет ни в какие ворота. Давайте еще ему ответы предоставим!» — сказал Чалый.

Чалый добавил, что «не видит почву для компромисса» в урегулировании вариантов предоставления отчета правительства.

«Мы вообще собираемся отчитываться перед депутатами, которые его избрали, перед людьми, которые голосовали за него? Или устроить из всего этого очередное шоу? Я не сторонник этого. Я депутат, меня избрали и буду требовать от исполнительной власти соответствующей отчетности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшнее заседание Заксобрания Севастополя было запланировано выступление губернатора Сергея Меняйло с отчетом о работе правительства в 2015 году. Вместо этого губернатор направил письмо в ЗС с просьбой принять порядок рассмотрения отчета, предусматривающий предварительное ознакомление с вопросами депутатов и с учетом чрезвычайной ситуации в связи с электроснабжением. В итоге депутаты исключили отчет главы региона из повестки дня.

«Письмо есть, губернатора нет. Надо попытаться принять отчет с живым губернатором», — прокомментировал ранее ситуацию Алексей Чалый.

Между тем, сам Чалый сегодня направил в ЗС заявление о своей отставке с поста, и комментировать это свое решение журналистам отказался.