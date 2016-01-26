Пекин, 26 января, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Китае учёные из Шанхайского института биологии создали породу обезьян с теми же генетическими мутациями какими обладают люди-аутисты. По мнению китайских ученых это может помочь в деле лечения аутизма, сообщается в журнале Nature.

Цитата из м/ф «38 попугаев». Реж. Иван Уфимцев. 1970-е. СССР Мартышка

Макаки-крабоеды со встроенными лишними копиями гена МЕСР2, приводящими к аутизму и умственной отсталости, демонстрируют все признаки аутистичного поведения, характерного для людей с таким заболеванием. Совпало даже распределение признаков по половому принципу.

Опытным путем исследователи удостоверились в том, что аутизм передается по наследству.

В настоящее время учёные выясняют детали влияния на мозг избытка гена МЕСР2, а на следующих этапах исследования надеются создать условия для разработки методов борьбы с болезнью.