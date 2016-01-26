Страсбург, Франция, 26 января, 2016, 14:17 — ИА Регнум. На заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 26 января прошло обсуждение и голосование по двум докладам, в которых содержатся ряд неприемлемых для армянской делегации пунктов.

Милица Маркович

В результате документ британского депутата Роберта Уолтера под названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» ПАСЕ не одобрил, а доклад боснийского парламентария Милицы Маркович «Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды», несмотря на все усилия армянской делегации, был принят, правда с небольшими поправками.

Напомним, что ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик (США), Игорь Попов (Россия) и Пьер Андрие (Франция) в совместном заявлении по этому поводу подчеркнули: «Мы напоминаем ПАСЕ и другим международным организациям, что Минская группа является единственным форматом для ведения переговоров. Мы ценим интерес, который проявляют члены ПАСЕ. Однако заявляем, что шаги, которые нанесут вред мандату Минской группы ОБСЕ и затруднят продолжающийся процесс переговоров, не могут быть сделаны».

Как ранее писало ИА REGNUM, в переводе на обычный язык это означает, что МГ ОБСЕ ведет главный переговорный процесс и на высоком уровне между сторонами пытается достичь соглашения по ряду элементов, в том числе и возвращение прилегающих к Карабаху территорий, беженцев и внутренне перемещенных лиц на места проживания, гарантии безопасности, размещения международных сил, а также определение статуса путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха и т.д.

В том же духе ранее высказывался и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 9 ноября во время визита в Ереван заявил, что неправильно пытаться выходить на разные международные организации, которые не занимаются урегулированием и не имеют на то мандат международного сообщества. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ твердо выступают за то, чтобы урегулирование велось посредством последовательного, терпеливого диалога», — подчеркнул Лавров. Он также подчеркнул, что любые резкие, радикальные действия, кем бы они ни предпринимались, вредят действиям сопредседателей МГ ОБСЕ.