Дамаск, 26 января, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В понедельник, 25 января, известный сирийский блогер Хассан Ридха сообщил в своем аккаунте в Twitter, что в знак благодарности местные активисты создали памятник российскому пилоту Олегу Пешкову, убитому представителями экстремисткой группировки на сирийско-турецкой границе.

twitter.com/sayed_ridha Бюст Героя России Олега Пешкова

Ридха опубликовал в своем микроблоге фотографии недавно сделанной скульптуры. Автором памятника является сирийский скульптор Аяд аль-Билал, уточнил блогер. Однако официальной информации о том, что монумент будет установлен в Сирии, пока нет.

Командир экипажа Су-24 Олег Пешков находился в арабской республике на выполнении антитеррористической операции. Его самолет был сбит 24 ноября прошлого года турецкими ВВС на границе с Сирией. Штурман Константин Мурахтин остался в живых, а во время спецоперации по его спасению был убит морской пехотинец Александр Позынич.

Это событие привело к серьезным осложнениям отношений между Россией и Турцией. Позже предположительно причастные к обстрелу российского воздушного судна и гибели офицера турецкие праворадикалы передали тело Олега Пешкова спецслужбам страны. Через несколько дней, 30 ноября, тело российского пилота доставили на родину.

Команду сбитого Су-24 в России представили к государственным наградам. Так, Олег Пешков был посмертно награжден золотой звездой Героя России. Главнокомандующий Воздушно-космическими войсками Виктор Бондарев вручил медаль вдове погибшего офицера.

ИА REGNUM напоминает, 24 января правительственные войска Сирийской Арабской Республики взяли под контроль город Рабию, который находился в руках боевиков с 2012 года. Отвоеванная территория в провинции Латакия на севере страны — это последний крупный город провинции, власть над которым сохраняли боевики запрещенной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Эта успешная операция проложила сирийским военным путь к дальнейшему продвижению к турецкой границе. В мероприятии по освобождению города Рабия активное участие принимали российские ВКС.

Во время проведения операции многие бойцы сирийского ополчения были одеты в футболки с фотографией российского летчика Олега Пешкова. Командир отряда ополчения заявил, что поддержал такую инициативу. Он также добавил, что бойцы надели футболки с изображением российского офицера в память о его героизме, ведь пилот сбитого Су-24 погиб «именно здесь».

8 декабря ИА REGNUM сообщало, что депутаты Челябинской думы приняли решение о том, чтобы назвать одну из улиц города в честь Героя России Олега Пешкова. В челябинском парламенте заявили, что увековечивание имени российского летчика является не только данью памяти подвига, но и хорошим патриотическим примером для молодежи.

Также 14 декабря стало известно, что решением депутатов Липецкого районного совета имя Олега Пешкова было присвоено средней общеобразовательной школе села Хрущевка Липецкого района, где учатся дети летчика. Как сообщил глава региона Олег Королев, на здании школы будет установлена мемориальная доска с такой надписью: «Олег Пешков в течение всей жизни и службы продолжал великое дело многих поколений русских воинов. На примере его подвига мы будем воспитывать молодые поколения».