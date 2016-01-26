Новосибирск, 26 января, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Новосибирцы не оставляют надежды добиться справедливого наказания для убийцы 16-летней школьницы Карины Залесовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общественность вновь запланировала проведение митингов с целью привлечь внимание к расследованию данного уголовного дела. Акции намечены на 30 января в Москве и Новосибирске. По словам организаторов, основная цель митингов — обсудить тот факт, что спустя полгода результаты психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого в жестоком убийстве школьницы отсутствуют. Уже дважды медики не смогли определить психологическое состояние Марка Конькова. Теперь его ждет третья по счету экспертиза, и она будет вновь проведена в московском Институте им. Сербского.

Анна Алябьева, ИА REGNUM На митинге памяти Карины Залесовой

Кроме того, горожане подготовили петицию, где в числе прочего есть требование к надзорным органам проверить работу Института им. Сербского. На данное время ее подписали более 2,5 тысячи человек.

Митинг в Новосибирске пройдет на площади Ленина 30 января в 16:00. Акция согласована с мэрией города. Заявленная численность — 250 человек. Аналогичная акция в этот же день пройдет и в Москве на площадке парка «Сокольники». С московскими властями акция на 500 человек, по словам организаторов, также уже согласована. Ранее митинг в память об убитой Карине Залесовой уже проходил в Санкт-Петербурге.

Отметим, что 21 января суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста 16-летнему подозреваемому в убийстве Карины и оставил его под стражей до 29 июня.

Потерпевшие — мама и отец погибшей — в свою очередь заявили гражданский иск к обвиняемому и его родителям. Они выступили с требованием оплатить расходы на похороны девочки — 56 тысяч рублей, а также возместить моральный ущерб — по 10 млн в пользу каждого из родителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года в Новосибирске уже проходил митинг в память о жестоко убитой школьнице Карине Залесовой. Тогда люди пришли на главную площадь Новосибирска на 40-й день со смерти девочки показать, что общественность пристально следит за ходом расследования дела и требует наказать убийцу.

«В деле с октября не произошло никаких изменений, для нас по-прежнему много черных пятен. За это время Коньков отдохнул в Новосибирске, прокатился до Москвы и обратно, и, по моему предположению, на новогодние каникулы приехал в Новосибирск погостить. Теперь отправился снова в Москву… Нас обо всем ставят в известность в последнюю очередь, буквально все — это тайна следствия, люди нам пишут, что мать убийцы с начала января бегает по врачам Новосибирска с попыткой задним числом собрать справки о состоянии здоровья своего отморозка. А мы… узнаем результаты экспертиз от журналистов, — пишет в группе «Убийство Каины Залесовой» в социальной сети «ВКонтакте» мать убитой девочки Юлия Залесова. — Нам интересно, если бы Коньков убил ребенка какого-нибудь депутата или генерала, прокурора или судьи, его тоже бы повезли на третью экспертизу? Понятно, что чем больше проходит времени, тем меньше внимание и интереса у общественности, а там… может результаты экспертизы устроят Коньковых».

Напомним, 16-летняя школьница была зверски убита вечером 28 августа 2015 года. Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска. По подозрению в убийстве был задержан сверстник Карины Залесовой, находившийся на месте преступления. После допроса следователь предъявил ему обвинение в совершении указанного преступления, и перед судом было заявлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Но изначально суд оставил молодого человека под домашним арестом. Решение буквально всколыхнуло общественность. Появилось мнение, что юноша может избежать наказания из-за влиятельного отца, который является известным в области бизнесменом. Позже обвиняемый все же был арестован. Была назначена психиатрическая экспертиза, однако она не смогла определить психическое состояния юноши. Повторная экспертиза в московском Институте им. Сербского также не дала окончательных результатов.

Следствие готовит третью экспертизу, которая должна определить, подлежит ли подросток уголовному наказанию или нуждается в лечении.