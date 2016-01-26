Санкт-Петербург, 26 января, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В 2015 году на миграционный учет в Петербурге было поставлено 1,7 млн граждан, что на 340 тысяч меньше, чем в 2014 году. Снято с миграционного учета в минувшем году 1,2 млн приезжих, что на 150 тысяч больше показателя 2014 года. Об этом сегодня, 26 января, сообщила начальник правления ФМС России по Петербургу и Ленобласти Елена Дунаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

megavit39.ru Санкт-Петербург

За год Петербург и Ленобласть посетили 3 млн человек (на 24 тысячи человек меньше данных 2014 года), а выехали из региона 2,9 млн (на 11 тысяч больше). Отток иностранцев начался еще в начале прошлого года из-за ухудшения экономической ситуации.

В 2015 году частным лицам органами ФМС выдано 256 тысяч патентов, дающих право на работу в Петербурге и Ленобласти.

«С 2015 года мы перешли на новую форму работы с мигрантами, все они стали работать по патентам. Было много опасений, но в итоге в бюджет поступило 5 млрд рублей от авансовых ежемесячных платежей (по три тысячи рублей с каждого мигранта). В 2014-м было собрано лишь 900 млн рублей», — отметила Елена Дунаева.

По данным УФМС, 63,6% трудовых мигрантов в Петербурге и Ленобласти являются гражданами Узбекистана, 20,9% — приезжие из Таджикистана, 8,9% — граждане Украины, 4,6% — граждане Молдавии, 2% — представители других государств.

Отдельно Елена Дунаева остановилась на вопросе миграции граждан Украины. По данным УФМС, на сегодняшний день в Петербурге проживает 135 тысяч граждан этой страны. При этом 5 тысяч человек имеют разрешение на временное проживание, вид на жительство оформили 2,4 тысячи человек, временное убежище получили 18,6 тысячи человек, статус беженца — всего 32 человека. Из общего числа граждан Украины 22,7 тысяч человек получили патенты на работу в Петербурге и Ленобласти, оформлено 501 разрешение на работу для граждан Украины.

По словам Елены Дунаевой, граждане Украины составляют не больше 10% от общего числа иностранных мигрантов в Петербурге. «Работали в штатном режиме — всплеска числа беженцев из Украины не наблюдалось. Основная часть граждан обращалась за продлением статуса для легального проживания. Если 2014 год был обвальный, то 2015 год прошел достаточно ровно. Единственное, что с 1 ноября те, кто не из Луганска и Донецка, должны принять для себя решение: уехать или оформить патент. Иных изменений не произошло», — отметила Дунаева.

По словам главы УФМС, тесты на знание русского языка, законодательства и истории России с первого раза не проходят 17% мигрантов. Так, в 2015 году из 228 тысяч человек, сдававших тест, не прошли его 29 тысяч.

Как сообщали ранее власти Петербурга, отрицательное сальдо международной миграции приведет к тому, что постоянный в последние годы прирост населения Петербурга за счет приезжих существенно сократится.