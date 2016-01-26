Москва, 26 января, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Геральдический совет при президенте Российской Федерации утвердил разработанную Военно-геральдической службой эмблему лесного хозяйства министерства обороны, сообщили в военном ведомстве.

function.mil.ru Эмблема лесного хозяйства Минобороны России

Эмблема сформирована в соответствии с общей концепцией построения знаков различия по принадлежности к органам военного управления. В нее вошли следующие геральдические элементы: шестопер (символ военного руководства и управления), еловая и дубовая ветви (символ лесных насаждений), пожарный ствол и топор-кирка (символизирую охрану лесов от пожаров) и лесопосадочная лопата (символ воспроизводства и разведения лесов).

Управление лесного хозяйства Минобороны России осуществляет работы по охране военных лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей, воспроизводству лесов и, как и 300 лет назад, обеспечению Вооруженных сил древесиной.

В состав лесного хозяйства Минобороны входят 119 военных лесничеств расположенных в 54 субъектах РФ, в которых трудятся 5 тыс. человек, из них более 500 — лесные военные пожарные.

Напомним, военные лесничие — старейшая лесная профессия. Создание лесного хозяйства в России начал в 1703 году. Петр Первый. По его указу была создана служба вальдмейстеров, входившая в состав Адмиралтейства.