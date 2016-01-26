Липецк, 26 января, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В Липецке с 27 января все школы отправят на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Как передает портал gorod48, соответствующего распоряжения Роспотребнадзора в городском департаменте образования ждут после обеда.

hronika.info Карантин

Как уже сообщало ИА REGNUM, в областном центре с 18 по 24 января было зарегистрировано 5754 больных, что почти в два раза выше уровня расчетного эпидемического порога. Среди заболевших преобладали дети: медпомощь получают более тысячи детей до двух лет (эпидпорог превышен на 9,7%), 1706 детей от трех до шести (выше эпидпорога на 69%), 1157 детей от семи до 14 лет (превышение на 19%), 1882 подростка от 15 лет и старше (выше порога на 3%). Уровень госпитализации составил 5,1%: госпитализированы 439 жителей областного центра, из них 268 — дети до 14 лет.