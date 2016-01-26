Санкт-Петербург, 26 января, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Власти Петербурга официально подтвердили 22 смертельных случая после заражения свиным гриппом. Об этом заявила вице-губернатор города Ольга Казанская на заседании правительства Северной столицы, передает сегодня, 26 января, корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне сообщалось о 20 погибших. По словам Казанской, все умершие имели фоновые заболевания, в частности, туберкулез, ВИЧ или диабет. Ни один из умерших в результате эпидемии не был привит от гриппа.

«Каждый год мы призываем прививаться от гриппа, но, наверное, кампании недостаточно. Многие предпочитают потом сметать с прилавков аптек противовирусные препараты, а не получить один укол заранее. Надеюсь, что этот тяжелейший штамм гриппа вспомнится через год», — подчеркнула Казанская.

Пик заболеваемости гриппом в Петербурге пришелся на прошлую неделю, заявила вице-губернатор. Каждый день в медучреждениях регистрировали более 12 тыс. новых пациентов с диагнозом ОРВИ или грипп. Заболевание часто было групповым, в связи с чем в некоторых классах и группах детских садов уже прекратились занятия.

Более чем у 60% заболевших диагностирован свиной грипп. Осложнения в виде острой вирусной пневмонии при этом штамме развиваются достаточно стремительно: уже на 2−3 день больной может почувствовать себя намного хуже.

«Недопустимо позволять работать сотрудникам при болезни. В этот раз трудовой героизм тяжело обернется как для самого сотрудника, так и для тех, кто его окружает», — добавила Ольга Казанская.

Как сообщалось, 21 января в Петербурге официально была объявлена эпидемия гриппа. В городе усилена работа скорой помощи при поликлиниках, развернуты дополнительные койки, некоторые больницы полностью перепрофилированы для работы с больными гриппом. По словам специалистов, эта и будущая недели будут самыми тяжелыми по заболеваемости гриппом и ОРВИ.