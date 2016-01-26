Пекин, 26 января, 2016, 13:13 — ИА Регнум.



wxsbok.com Съезд КПК

Лишением права на повышение сроком на один год будут наказаны более 3,5 тыс. чиновников из КНР, которые указали заведомо неверную информацию об уровне доходов. Такую меру наказания принял Организационный отдел ЦК КПК.

Согласно китайскому законодательству, все государственные служащие обязаны ежегодно подавать личные данные, в которых указываются доходы членов семьи, личные и семейные активы, количество зарубежных поездок, гражданство и профессии родственников, в инспекционные отделы Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. В ходе проверок в 2015 г. было установлено, что 3,9 тыс. чиновников указали заведомо ложные личные данные, пишет «Сина синьвэнь».

Более 100 должностных лиц утаили незаконные доходы в особо крупном размере, в результате чего эти чиновники были лишены занимаемых постов.

В отношении оставшихся 3,8 тыс. чиновников были применены различные дисциплинарные взыскания, в том числе лишение права на повышение по службе на 1 год.