Пекин, 26 января, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Фондовые индексы Китая по итогам сегодняшних торгов резко пошли вниз на фоне возвращения негативной динамики мировых цен на нефть, передает ВВС.

kaigai.ch Шанхайская фондовая биржа

Так, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite к закрытию сессии рухнул на 7,1% до 1714,42 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 6,4% до 2749,79 пункта.

Таким образом, ключевые индексы Китая опустились до 13-месячного минимума.

Отметим, что 26 января стоимость черного золота марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE снова упала ниже отметки $30.