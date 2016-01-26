Канберра, 26 января, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова на пресс-конференции после четвертьфинального матча Australian Open с Сереной Уильямс, который закончился со счетом 6:4, 6:1 в пользу спортсменки из США, рассказала о своих ощущениях.

hdwallpaperscool.com Мария Шарапова

По ее словам Уильямс агрессивно действовала на приеме. Шарапова отметила, что динамика игры могла измениться, если бы в десятом гейме первого сета она не отдала свою подачу.

«Серена показала взрывную игру. Когда завязывался розыгрыш, я не двигалась вперед, не обрезала углы», — сказала российская спортсменка. Поражение от Уильямс в четвертьфинале турнира стало для Шараповой 18-м подряд.

Последний раз Шарапова выигрывала у Уильямс в 2004 году в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лос-Анджелесе.