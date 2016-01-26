Москва, 26 января, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий единый государственный экзамен, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Форма единого государственного экзамена заменяется государственными экзаменами.

Выпускное сочинение

Принятие закона позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, кроме того позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования, уверены авторы.

С введением формы ЕГЭ подразумевалось, что ЕГЭ искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников, однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит результатов, которые должны были бы выражаться в высоком качестве знаний учеников, доступности высшего образования, снижении коррупции, отмечают авторы.

Кроме того, количество абитуриентов в настоящее время меньше, чем мест в вузах — российские вузы способны принять всех желающих и для этого нет необходимости проводить ЕГЭ, указали депутаты.

Также проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, которые растут из года в год, отмечают авторы инициативы. Также они не согласны с политикой Минобрнауки, которое постоянно меняет правила проведения ЕГЭ, то вводя, то отменяя дополнительные виды испытаний. «Такой подход абсолютно неприменим по отношению к детям, которые не успевают адаптироваться к процедуре проведения ЕГЭ», — говорят авторы.