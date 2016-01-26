Москва, 26 января, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Туристические власти Королевства Марокко предпринимает шаги для продвижения своего турпродукта на российском рынке. Об этом говорилось на встрече руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова с делегацией Королевства Марокко и ее главой, гендиректором Марокканского национального офиса по туризму (ONMT) Абдеррафи Зуитеном, сообщили в Ростуризме.

tonkosti.ru Вечер на побережье Агадира

В числе этих шагов — подготовка русскоговорящего персонала для туротрасли Марокко, бюджетные варианты отдыха для туристов из России, чартерная, а также информационная программа, включающая ознакомительные туры для туроператоров и представителей прессы.

Руководитель российского туристического ведомства отметил, что Марокко может быть привлекательно для российских граждан в качестве культурно-познавательной и рекреационной дестинации, при этом подчеркнув необходимость для принимающей стороны обеспечить безопасность российских туристов и соблюдение их прав на отдыхе.

Напомним, Королевство Марокко находится в Северной Африке. Омывается на севере водами Средиземного моря и на западе — Атлантического океана. На средиземноморском побережье страны климат мягкий, субтропический. Средняя температура здесь летом составляет около +24, +28 (иногда достигая +30, +35), а зимой +10, +12. Перелет из Москвы составит 6 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, особой популярностью у жителей России пользовались курорты Турции и Египта. Но после того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский военный самолет Су-24, российским туристам в целях безопасности не рекомендовано ехать на отдых в Турцию. Кроме того, после крушения 31 октября 2015 года российского пассажирского самолета А321 над Синаем остается пока под запретом популярный у российских туристов Египет. Туристические компании России ищут альтернативу отдыху в этих странах.