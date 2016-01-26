Вашингтон, 26 января, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Ученые, занимающиеся расчетом времени на «Часах судного дня», объявят 26 января, приблизилось ли человечество к глобальной катастрофе, сообщает Associated Press.

Николай Рерих. Ангел последний. 1912

Ожидается, что в новом выпуске журнала Чикагского университета «Bulletin of Atomic Scientists», будет опубликовано положение минутной стрелки часов, измеряющих вероятность глобального катаклизмам.

В прошлом году ученые уже перевели минутную стрелку с без пяти минут полночь на без трех минут полночь, назвав изменение климата, модернизацию ядерного оружия, раздутые ядерные потенциалы в качестве «угроз существованию человечества».

Положение минутной стрелки оценивается каждый год. Ранее она не только оставалась на одном месте, но и могла идти в противоположном направлении. Так, например, после переговоров 2010 года между США и Россией по ядерному оружию, а также благодаря соглашению о борьбе с изменением климата, минутная стрелка была переведена с 11.55 на 11.54.

Ближе всего к полуночи минутная стрелка была в 1953 году, когда Советский Союз испытал водородную бомбу, за чем последовали и испытания этого оружия со стороны США. Тогда, лишь две метафорические минуты отделяли человечество от глобального взаимного уничтожения.