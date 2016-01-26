Махачкала, 26 января, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Ополченцев Дагестана — участников событий 1999 года — могут приравнять к ветеранам боевых действий. Вопрос об этом пообещал проработать президент РФ Владимир Путин. «По поводу статуса, мы обязательно это проработаем», — сказал Путин накануне, 25 января, выступая перед участниками первой Межрегиональной конференции ОНФ.

Атака. Сталинград. 1943

Вопрос о статусе ополченцев поднял участник боевых действий в Дагестане в 1999 году полковник Мурадис Алидибиров. Отвечая ему, президент РФ рассказал, что после тех трагических событий он часто бывал в госпиталях и рассказал об одном из таких случаев: «Захожу в палату, где лежит наш уважаемый коллега сегодняшний. Действительно, тяжелое ранение, нет двух ног. Когда сталкиваешься с таким случаем, теряешься просто».

В ответ на слова поддержки и обещания, что все будет хорошо, раненый сказал: «Да, конечно, все будет хорошо, они не на тех напали». «Причем, уверенным голосом, с чувством собственного достоинства. Когда с такими людьми сталкиваешься, возникает сразу чувство уважения и к конкретному человеку, и к народу», — подчеркнул Путин.

Напомним, в августе 1999 года около 1500 боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько дагестанских сел. Из числа местных жителей были созданы отряды самообороны — «интербригады», в которые вошли более четырех тысяч человек. Именно эти добровольцы до прихода федеральных сил сдерживали нападение боевиков Басаева. Несколько десятков ополченцев, защищавших свои села с 7 августа по 14 сентября, погибли, сотни были награждены орденами и медалями