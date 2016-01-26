Санкт-Петербург, 26 января, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Дорожные службы Петербурга готовятся к сильному снегопаду, который может начаться во второй половине дня во вторник, 26 января. А накануне вечером и ночью в городе наблюдался так называемый «ледяной дождь», осложнивший дорожную ситуацию и доставивший много забот автомобилистам, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Уборка улиц Петербурга от снега

Как сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в Петербурге ожидается слабый туман и мокрый снег при ветре южных направлений. Температура воздуха от утренних отрицательных значений в течение дня повысится до 0 градусов. На дорогах снежный накат, гололедица, предупредили синоптики.

«Получив информацию о надвигающемся снегопаде и резком повышении температуры, специалисты дорожных предприятий активизировали работу по расчистке ливнестоков. С началом снегопада 26 января усилия дорожников будут направлены на прометание магистралей без применения соли», — рассказали, в свою очередь, в комитете по благоустройству Петербурга.

Сейчас мобильные бригады, в том числе с помощью парогенераторов, расчищают ливнестоки — технологические отверстия в поребриках, через которые талая вода уходит в канализацию. Особое внимание уделяется уборке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, заявляют в комитете. Тем временем самосвалы вывозят оставшийся снег с тех участков дорог, где возможен застой воды.

Специалисты вновь решили не злоупотреблять «просаливанием» улиц, сосредоточившись на сухом прометании дорог колоннами уборочной техники. «На особо опасных местах — мостах, спусках и подъемах — для борьбы с гололедом будет использоваться песок и 10%-ная песко-соляная смесь», — пообещали дорожники.

На улицы Петербурга выйдет 860 единиц техники и 935 дворников. Будет увеличено число подметальных машин со щетками и плугами.

Тем временем многие петербургские автомобилисты утром во вторник обнаружили, что стекла их машин покрыты толстым слоем льда, который пришлось удалять с помощью скребков или длительного прогревания салона. Это явление, которое окрестили «ледяным дождем», было отмечено еще вечером и ночью и вызвало ухудшение и без того сложной дорожной ситуации в Петербурге и Ленобласти.

Добавим, что 27 января в Петербурге ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью −1…+1 градус, днём 0…+2 градуса. На дорогах гололедица.