Москва, 26 января, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Военнослужащие войск связи в Западном военном округе (ЗВО) приступили к первой в 2016 году масштабной тренировке с развертыванием около 50 полевых узлов и отдельных станций связи, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Связисты

Комплексная тренировка проводится под общим руководством начальника штаба ЗВО, в ней задействованы 100% подразделений связи на штатной специальной технике, в том числе мобильных аппаратных связи.

В ходе мероприятий связисты ЗВО отработают совместные задачи с подразделениями связи взаимодействующих силовых ведомств и органов власти при решении кризисных ситуаций на территории округа. Также будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ.

Тренировка военных связистов продлится до конца января.