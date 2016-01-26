Ростов-на-Дону, 26 января, 2016, 10:06 — ИА Регнум. ГК «Ростов-Дон» продолжает победуню серию в российском чемпионате и выиграл в Майкопе матч 14-го тура. Донские гандболистки оказались сильнее местной команды АГУ-«Адыиф» (Майкоп). Встреча завершилась со счётом 18:38. Как собщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовского коллектива 26 января, явным фаворитом встречи были подопечные Яна Лесли.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон» в матче с АГУ-«Адыиф»

«У нас была возможность наиграть различные комбинации. Возможности друг друга на тренировках мы хорошо знаем, в игре же с соперником всегда есть элемент неожиданности. На этот раз мы попробовали несколько новых заготовок. Впереди немало сложных матчей, особенно в Лиге чемпионов, и такие игры как в Майкопе для подготовки к ним тоже нужны», — прокомментировала итог встречи игрок «Ростов-Дона» Виктория Борщенко.

По ее словам, сейчас коллектив продолжает пробовать новые комбинации и улучшать взаимопонимание. Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли перед каждым игроком ставит конкретные задачи. «Игроки команды сейчас проводят на площадке времени примерно поровну, тренер хочет, чтобы мы все были в хорошей форме. Пробуем различные варианты и сочетания перед главными поединками в сезоне. Конечно, ошибки есть, но они — это часть игры. Ян дает нам право на ошибку. При этом есть конкретные задачи и границы, в рамках которых можно действовать», — сказала Борщенко.

Следующая встреча в рамках российского чемпионата состоится в субботу, 30 января. В ростовском Дворце спорта дружина Лесли примет «Ставрополье-СКФУ».

Отметим, что после 12 проведенных встреч ГК «Ростов-Дон» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка. Столько же у «Лады» из Тольятти, но после 13 игр. На третьей позиции звенигородская «Звезда» с 18 очками.

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Напомним, что ГК «Ростов-Дон» продолжает победную серию игр не только в чемпионате России, но и в рамках Лиги чемпионов. На прошлой неделе во Франции была одержана восьмая победа — со счетом 27:22 ростовчанки выиграли у местной команды «Флери Лауре». Следующий матч в рамках международного турнира пройдет 6 февраля. В Ростове-на-Дону состоится игра с командой «Турингер» (Германия).