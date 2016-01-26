Москва, 26 января, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Вернуть «курилки» в места общественного пользования — на вокзалы, аэропорты, в кафе и кинотеатры предлагает депутат Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, соответствующий законопроект разрабатывает парламентарий. Организации, которые не будут выполнять предлагаемую норму, могут быть оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей.

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В случае, если после двух штрафов организации не обустраивают курительные комнаты, они могут лишиться лицензии. «Я считаю, что это правильный подход, потому что с запретом на курение перегнули палку», — полагает Соловьев. «Дискриминации быть не должно», — считает он.