Москва, 26 января, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в своем Twitter прокомментировал «мониторинг» ПАСЕ стран Восточной Европы.

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По его словам, зоной правового неблагополучия сейчас стремительно становится Западная Европа, в то время как ПАСЕ «всё «мониторят» страны востока Европы. «Пора менять очки», — посоветовал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, 22 января председатель ПАСЕ Анн Брассер раскритиковала политику европейских государств, которые отказываются принимать мигрантов, и призвала эти страны пересмотреть свое решение.

В своем опубликованном заявлении председатель ПАСЕ отметила, что в связи с притоком мигрантов страны Европы закрывают свои двери для мигрантов, а не пытаются объединиться, согласовать действия и решения. В частности, Брассер указала на Швецию, Данию и Германию: сначала власти вновь начали контроль датско-шведскую границу, а затем и контроль восстановили и на границе между Данией и Германией.

Также Анн Брассер подчеркнула, что еще год назад подобной реакции европейских стран нельзя было ожидать, однако в последнее время целый ряд государств приостановил выполнение Шенгенского соглашения и отказался принимать беженцев.

Позже глава думского комитета по международным делам Алексей Пушков прокомментировал это заявление председателя ПАСЕ, обратив внимание на трезвость суждений руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы."Предс.ПАСЕ А. Брассер осудила Европу за то, что она «захлопывает дверь перед беженцами"(?!). Степень адекватности оценок в ПАСЕ не меняется», — написал политик в своем микроблоге.

Тем временем в Швеции беженец напал на молодую женщину, которая пыталась помешать грабителю. Инцидент произошел 23 января. Мужчина пытался забрать сумку у пожилой дамы, это заметила девушка и попыталась помешать грабителю. Тот, в свою очередь, ударил молодую женщину ножом в живот, а потом дал сильную пощечину.

В Финляндии Хельсинкский надворный суд вынес решение об аресте четырех выходцев из стран Ближнего Востока, которых подозревают в нападениях на женщин и изнасилованиях 1 ноября. Причем, по меньшей мере трое из подозреваемых ранее выступили как просители убежища.

Что касается Дании, то 23 января Daily Mail сообщало, что у двоих ливийских беженцев, попавших на территорию Дании, обнаружили потенциально смертельная и очень заразная инфекция — дифтерия. Теперь власти опасаются, что в стране возможна вспышка заболевания, потому нет точных данных о том, сколько всего беженцев может страдать подобным дифтеритом.