Пекин, 26 января, 2016, 09:24 — ИА Регнум.



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Руководитель Института археологии Китайской академии социальных наук Ван Вэй сообщил журналистам о достигнутых договоренностях с египетской стороной о совместных раскопках на территории Египта. Китайские археологи впервые будут работать в Северной Африке и на Синайском полуострове.

Как отметил Ван Вэй, совместная работа китайских и египетских археологов стала возможна благодаря тесному сотрудничеству КНР и Египта.

Ван Вэй поблагодарил своих коллег из Каирского университета за приглашение китайских специалистов принять участие в раскопках. Руководитель института подчеркнул, что впервые в истории человечества две древнейшие цивилизации объединяют усилия в археологии, пишет «Жэньминь жибао».

Генеральный директор Египетского музея и ведущий археолог Каирского университета Халид Эль-Энани сообщил, что Египет провел более 200 совместных раскопок с зарубежными странами. Обладая подобным опытом, Египет рад сотрудничеству с китайскими исследователями.

Халид Эль-Энани подчеркнул, что технологии, которыми обладают археологи из КНР, позволят сделать множество открытий на территории Египта. В феврале первая группа китайских археологов отправится в Египет для изучения древнеегипетских храмов.