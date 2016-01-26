Санкт-Петербург, 26 января, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) на своей площадке уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая 25 января в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:3.

ska.ru СКА уступил ЦСКА

В составе московских армейцев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев, Роман Любимов и Ян Муршак. У хозяев площадки отличились Стив Мозес и Никита Гусев.

Отметим, что ЦСКА на данный момент является лидером Западной конференции, питерский СКА пока расположился на четвертой позиции.

Свой следующий матч СКА проведет 27 января в Минске против «Динамо», а московский ЦСКА в этот же день «сразится» на выезде с рижским «Динамо».

Чемпионат КХЛ.

СКА — ЦСКА — 2:3