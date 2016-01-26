Москва, 26 января, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в своем Twitter прокомментировал сообщения СМИ о возможном назначении бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта на пост председателя правительства Украины.

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«А почему бы и нет? Хуже точно не будет», — написал Пушков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в феврале, когда ожидается переформирование кабинета министров Украины, премьер-министра Арсения Яценюка может заменить бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт.