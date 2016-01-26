Вашингтон, 26 января, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что наземные войска США не должны быть задействованы на территориях Сирии и Ирака. Свою позицию как будущего президента Клинтон изложила на встрече с электоратом в Айове (США), передаёт СNN.

sdkfz142.tumblr.com Морская пехота США

«Не должно быть американских наземных войск в Ираке и Сирии. Силы специального назначения — да, но не наземные войска», — сказала Клинтон.

Клинтон, излагая свою программу, которую она намерена реализовать на посту президента страны, подчеркнула: военные действия являются одной из крайних мер в политике, и руководство страны должно по возможности «избегать военных действий». Она отметила свою роль в достигнутом с Ираном и выгодном для Вашингтона соглашении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США не стали полностью снимать санкции с Исламской Республики Иран после выполнения последней всех пунктов соглашения по своей ядерной программе.

Читайте подробнее: США оставили часть своих санкций против Ирана в силе