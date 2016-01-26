Вашингтон, 26 января, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама сравнил кандидата в президенты США от Республиканской партии Джона Маккейна, выдвинутого в 2008 году, и миллиардера-республиканца Дональда Трампа, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы-2016, пишет The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Маккейн

По словам Обамы, Трамп вызывает у зрителей «массовую фрустрацию». Маккейн отличается от медиамагната тем, что «не отрицал изменения климата», «не призывал запретить въезд для мусульман».

Обама отметил, что Маккейн «был консерватором», который держался внутри не только курса Республиканской партии, но и внутри политического диалога. Президент США выразил надежду, что избиратели на выборах сами примут нужное решение.