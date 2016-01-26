Владивосток, 26 января, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Козла Тимура, обитающего в Приморском сафари-парке, временно перевели из вольера в ветеринарный блок, сообщает LifeNews.

Цитата из м/ф «Множество приключений Винни-Пуха». Реж. Вольфганг Райтерман. 1977. США Тигра

По словам директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева, специалисты оценят степень ожирения козла, проведут общую диагностику состояния здоровья и обработают от блох. Кроме того, у одной из соседок тигра Амура и козла Тимура — тигриц Уссури и Тайги — началась течка.

«Животные, особенно самцы, очень чувствительны в этот период. Они становятся агрессивны и весьма непредсказуемы. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью козла Тимура, мы его убрали, совместив это с ветеринарным осмотром», — сказал Мезенцев.

Козла забрали из вольера еще до того, как хищника выпустили на прогулку. Какое время друзья пробудут отдельно друг от друга — неизвестно.