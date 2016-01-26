Вашингтон, 26 января, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Гранитная звезда Дэвида Духовны — актера, исполняющего роль агента ФБР Фокса Малдера в популярном сериале «Секретные материалы», пополнила Аллею славы Голливуда.

hdwpics.com Аллея славы

Церемония состоялась в понедельник, 25 января. На ней присутствовали поклонники Духовны, а также друзья и коллеги актера, в том числе сценарист и режиссер «Секретных материалов» Крис Картер, передает Variety.

Духовны поблагодарил Картера за свою актерскую карьеру. На церемонии была исполнена основная музыкальная тема сериала «Секретные материалы».

Первую серию «Секретных материалов» телезрители увидели в 1993 году. На сегодня вышло девять его полных сезонов и два художественных фильма под названиями «Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить». Показ десятого сезона начался в этом году.

Аллея славы Голливуда находится в Лос-Анджелесе. Официальная церемония открытия прошла в 1960 году. На настоящий момент на Аллее насчитывается около 2,5 тысяч гранитных звёзд с именами их обладателей.