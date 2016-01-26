Пекин, 26 января, 2016, 08:47 — ИА Регнум.



toutiao.com Нин Цзэтао

В Пекине состоялась церемония награждения престижной китайской премии для спортсменов CCTV Sports Awards. Пловец Нин Цзэтао и легкоатлетка Лю Хун названы лучшими спортсменами года.

6 июня 2015 г. на соревновании Gran Premio Cantones de Marcha, проходившем в Испании, Лю Хун установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км. Это расстояние китайская спортсменка преодолела за 1 час 24 минуты и 38 секунд. Пловец Нин Цзэтао на Чемпионате мира по водным видам спорта 2015, проходившем в Казани с 24 июля по 9 августа, завоевал золотую медаль в заплыве вольным стилем на 100 м. Нин Цзэтао стал первым в истории гражданином КНР, занявшим первое место на короткой дистанции на Чемпионате мира по плаванию, пишет «Чжунго жибао».

Китайская женская сборная по волейболу была признана «лучшей командой года», а тренер сборной Лан Пин был назван «лучшим тренером». В номинации «прорыв года» победил китайский баскетболист Чжоу Ци.

CCTV Sports Awards является китайским аналогом международной премии Laureus World Sports Awards, которой награждаются лучшие спортсмены мира за достижения в предыдущем году.