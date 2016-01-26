Москва, 26 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Донбасс необоснованно перешел в состав Украины во времена Советской власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании межрегионального форума Общероссийского народного фронта в понедельник, 25 января.

Kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации

«Мало того, что к границе привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства, причем границы определяли совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно, — заявил российский лидер. — Ну вот, на Украину Донбасс передали. Под каким предлогом?»

По словам Путина, передача произошла под предлогом повышения процентов пролетариата на Украине, чтобы иметь там большую социальную поддержку.

«Ну бред какой-то, понимаете! И это не единственный пример», — заявил президент.

Путин в ходе своего выступления также призвал граждан РФ внимательно анализировать прошлое, чтобы избегать ошибок в настоящем.