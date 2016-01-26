Вашингтон, 26 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Федеральные службы на территории всей Вашингтонской агломерации останутся закрытыми 26 января из-за последствий снежной бури, которая накрыла столицу США и её окрестности полуметровым слоем снега, сообщает Associated Press.

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Об этом заявили в Управлении по кадрам правительства США вечером 25 января. Работа служб федерального правительства США в регионе, пострадавшем от обильных снегопадов, не возобновлялась с 22 января.

Тем не менее, в управлении отметили, что работа экстренных служб и информационных служб будет проходить в штатном режиме.