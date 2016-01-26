Магаданская область, 26 января, 2016, 07:02 — ИА Регнум. Затеянный мэрией Магадана капитальный ремонт многоквартирного дома № 11-А по проспекту Карла Маркса обернулся удвоением коммунальных расходов для его жильцов. ОНФ взял на контроль ситуацию с платежами за ЖКУ жителей расселенного для капремонта дома в Магадане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магаданское отделение ОНФ Последствия капитального ремонта

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Магаданской области обратилась жительница одного из домов с жалобами, что ее обязывают оплачивать счета как за квартиру маневренного фонда, куда ее временно переселили, так и за свою собственную, которую сейчас ремонтируют. «Ситуация характерна для всего дома. Почтальоны складывают квитанции на лестнице подъезда. Большая часть квартир в доме на данный момент временно расселена, но даты на квитанциях указывают, что все это время управляющая компания и ресурсоснабжающие организации исправно выставляли счета за содержание жилых помещений. Сейчас к квитанциям добавляются судебные решения о взыскании задолженностей», — рассказала жительница. С ее слов, она обращалась к руководству ресурсоснабжающей организации, и там ей объяснили, что дом от отопления не отключали, услуга оказывается и должна быть оплачена.

«Здесь необходимо четко понимать, что если собственник платит «в два угла», то наверняка его расходы превышают принятые стандарты оплаты жилищно-коммунальных услуг, — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Владимир Гундорин. — Нужно посмотреть контракт и определить сроки завершения капитального ремонта. Если капитальный ремонт просрочен, то граждане вправе требовать возмещения понесенных убытков с виновных лиц».

Эксперты ОНФ также указали на нарушения мэрией положений Градостроительного кодекса в части подготовки дома к капитальному ремонту с отселением.

«Результатом этих нарушений и стала ситуация, когда расселенные жители, оплачивая ныне занимаемое жилье и коммунальные услуги, понятия не имели о том, что в течение многих месяцев им начисляют плату за пользование домом, расселенным для проведения капитального ремонта. Порой они узнавали о нарушениях их прав, только когда приставы по решению суда снимали пенсии с их карт. Региональное отделение ОНФ намерено обратиться в органы прокуратуры с просьбой об устранении нарушений федерального законодательства», — пояснили в ОНФ.