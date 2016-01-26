Вашингтон, 26 января, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Аналитики рейтингового агентства Moody's предварительно оценивают экономический ущерб США от снежной бури, обрушившейся на восточные регионы страны, в 2,5 — 3 млрд долларов, передаёт телеканал ABC News.

libertusland.blogspot.ru Снежная буря в США

Уточняется, что речь идёт только о потерях бизнеса. Ущерб, нанесённый инфраструктуре пострадавших штатов, в подсчётах аналитиков не учитывается.

По оценкам специалистов, основную часть убытков составит недополученная прибыль, магазинов, ресторанов и других заведений из-за отсутствия клиентов. Кроме этого, убытки понесут сотрудники с почасовым окладом, которые из-за снегопадов не смогли вовремя добраться до места работы.

Как передавало ИА REGNUM, снежный шторм, получивший название «Джонас», обрушился на Атлантическое побережья США 22 января. Согласно последним данным, жертвой стихии стал 41 человек. Погибшие есть в штатах Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Северная и Южная Каролина, Теннесси. В связи с непогодой в стране были отменены тысячи авиарейсов. Власти более десяти штатов объявили чрезвычайное положение. Нарушено транспортное сообщение. Из-за последствий снежной бури в ряде городов до сих пор не работают государственные учреждения.