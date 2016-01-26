Москва, 26 января, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Валерий Рашкин обратились к правительству с призывом направить средства суверенных фондов на погашение госдолга России вместо приобретения на них казначейских облигаций США. Соответствующий запрос депутаты направили премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру финансов Антону Силуанову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Американские гособлигации

«Просим вас принять меры, необходимые для скорейшего погашения государственного долга РФ за счет средств Резервного фонда, а также полностью отказаться от практики привлечения кредитных средств с высокой процентной ставкой вместо использования собственных средств, расположенных в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния», — говорится в запросе, текст которого приводит РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, согласно последним опубликованным данным Минфина США, Россия за период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года сократила вложения в американские гособлигации на 20 млрд долларов.

За период с ноября 2014 года по апрель 2015 года объём российских вложений сократился со 108 млрд до 66,5 млрд долларов. Однако затем Россия начала наращивать свой пакет американских ценных бумаг: в мае 2015 года их объём составит 70,6 млрд, в июне — 72 млрд, в июле — 82,1 млрд, в августе — 89,9 млрд, в сентябре — 89,1 млрд, в октябре — 82 млрд, в ноябре — 88 млрд.

На сегодняшний день Россия занимает пятнадцатое место в списке держателей ценных бумаг США.

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