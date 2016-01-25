Афины , 26 января, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Первый однополый гражданский союз зарегистрирован 25 января в Греции, парламент которой в минувшем году одобрил закон, позволяющий гей-парам заключать договоры о сожительстве, сообщает Ekathimerini.

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Соглашение о гражданском партнёрстве однополой пары — врача и учителя — публично зарегистрировал мэр Афин Йоргос Каминис, поставивший свою подпись под документом.

«Сегодня — первый день применения закона, который очень важен для прав человека в Греции и гармонизации нашей страны с международной действительностью», — заявил мэр греческой столицы в ходе церемонии.

Как передавало ИА REGNUM, закон, согласно которому однополые пары могут заключать договоры о гражданском партнёрстве, парламент Греции принял в конце декабря. Такой союз позволяет гей-парам разрешать вопросы, связанные с имуществом и наследством, а также даёт право наследования субсидий и пенсионных обязательств государства.

Новый закон вызвал протесты большой части греческого общества, его принятие осудили также представители церкви. Отметим, что Греция стала первой страной, где православное христианство является официальной религией, законодательно закрепившей однополые союзы.