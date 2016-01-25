Нью-Йорк, США, 26 января, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Встреча российских дипломатов с Константином Ярошенко, который недавно перенёс операцию в американской тюрьме, состоится в ближайшие дни. Об этом сообщили журналистам в генеральном консульстве России в Нью-Йорке, передаёт телеканал RT.

novosti-rostov.ru Александр Ярошенко — российский гражданин

Напомним, отбывающему в США тюремное заключение российскому летчику Константину Ярошенко 21 января сделали хирургическую операцию, которую проводили без необходимой подготовки. Как итог в настоящее время Ярошенко находится в состоянии болевого шока и не может ходить, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, гражданин России также не имеет возможности пройти реабилитацию после операции и получить необходимые лекарства. Адвокат отметил, что перед операцией в Трентоне (штат Нью-Джерси) Ярошенко не предупредили о хирургическом вмешательстве, не сделали анализов и не провели никакой подготовки.

Как передавало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США, а в сентябре 2011 года осудили на 20 лет лишения свободы. Причиной для этого послужила деятельность агентов Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые якобы нашли доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.